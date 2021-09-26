شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع شبكات ري حديثة لـ 242 مزارعا بمديرية تريم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرى اليوم بمديرية تريم توزيع شبكات ري حديثة ضمن مشروع توافر الغذاء، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة الـ (فاو) بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الانسانية بتمويل كويتي. ويستهدف المشروع 242 مزارعا، منهم 122 مزارعا بأنابيب نقل محسن بمساحة 61هكتار و120 مزارع بشبكات ري بالتقطير لمحاصيل الخضار بمساحة 30 هكتار بهدف تقليل تكاليف الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين دخل المزارع. تجدر الاشارة الى ان شبكات الري الحديثة تقلل من تكاليف الزراعة بنسبة تتراوح بين 50 -60٪.

