ارتفاع ضحايا القصف الحوثي على احتفال ميدي بحجة إلى 22 شخصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت الحكومة ارتفاع ضحايا القصف الحوثي على تجمّع احتفالي فب محافظة حجة إلى 22 شخصا بين قتيل وجريح.



وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن صاروخا باليستيا استهدف حفل إيقاد شعلة العيد الـ59 لثورة الـ 26 من سبتمبر في مدينة ميدي، ما أدى إلى سقوط ضحايا، أغلبهم مدنيون.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين، بينهم 3 صحفيين، بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية.

وكان مصدر عسكري قد أكد لقناة "بلقيس" أن القصف استهدف ساحة 'الأمل'، التي أقيم فيها حفل إيقاد شعلة الثورة، الذي شارك فيه العشرات من الجنود والمواطنين بحضور قيادات عسكرية ومدنية