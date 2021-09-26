المشتركة تكبد المليشيا خسائر فادحة جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

لقنت القوات المشتركة مليشيات الحوثي دروساً قاسية، باشتباكات متواصلة، في ثلاثة محاور بجبهة حيس، فضلاً عن خسائر بضربات موجعة في جبهات أخرى داخل مدينة الحديدة وريفها، غربي اليمن.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الاشتباكات التي خاضتها وحدات نوعية غرب مدينة حيس امتداداً إلى الحدود الإدارية لمديريتي الجراحي والتحيتا سحقت محاولات جديدة للمليشيات التابعة لإيران لإعادة ترتيب دفاعاتها ومحاولاتها الاقتراب من خطوط التماس صوب حيس، وكبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة في العدد والعتاد.

مؤكداً مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيات وتدمير آليات، ودك تحصينات وأوكار.

كما أكد أن التخطيط المحكم للقوات المشتركة في مسرح العمليات أفقد مليشيات الحوثي القدرة على استخدام أسلحتها وأجبرها على الفرار مخلفة وراءها جثثاً وعتاداً.

ووزع الإعلام العسكري فيديو يوثق جانباً من الاشتباكات وشجاعة وبسالة أبطال القوات المشتركة ومدى إيمانهم بعدالة القضية التي يناضلون في سبيلها