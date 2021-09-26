شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تختطف لعكب في بيحان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة ان مليشيا الحوثي نقلت ، السبت ، عددا من اسرى القوات الخاصة ببيحان شبوة الى العاصمة صنعاء . .

المصادر اكدت أن شقيق عبدربه لعكب واسمه أحمد لعكب الشريف بالإضافة إلى العقيد عبدالإله النجار عبدالكريم بن حسين مبارك الشريف اسروا بعد اصابتهم وتم نقلهم الى العاصمة صنعاء .

واوضحت المصادر أن احمد لعكب اصيب اثناء المواجهات مع الحوثيين في بيحان ونقل الى المستشفى بعد اسره من قبل مليشيات الحوثي.

وكانت مليشيات الحوثي استطاعت السيطرة على بيحان في 23 من الشهر الجاري بعد مواجهات مع قوات الجيش الوطني .