شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر مادية وبشرية كبيرة للحوثيين في جبهات مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

سقط العشرات من القتلى والجرحى الحوثيين، الأحد 26 سبتمبر /أيلول 2021، في معارك متواصلة، في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.



وذكر مصدر عسكري ميداني، أن المعارك التي دارت منذ فجر اليوم أسفرت عن سقوط العشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

ولفت المصدر إلى أنه تم تدمير 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي للقوات الحكومية والقبائل وبغارات لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشاؤ إلى أن المعارك ما تزال مستمرة، بإسناد مباشر من التحالف، وسط خسائر بشرية ومادية مهولة في صفوف المليشيا الإيرانية