شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروع مسام ينزع 5785 لغماً وذخيرة غير منفجرة من اليمن في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن مشروع نزع الألغام في اليمن (مسام)، نزع 1755 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري.



وقال في بيان على تويتر، إن غرفة عمليات المشروع تمكنت منذ بداية الشهر ولغاية الآن من نزع 5785 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وارتفع عدد الألغام التي نزعها المشروع منذ تدشين عمله في العام 2018م، إلى 377060 لغماً وذخيرة غير منفجرة، حسب بيانات المشروع