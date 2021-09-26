الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

مشروع مسام ينزع 5785 لغماً وذخيرة غير منفجرة من اليمن في سبتمبر

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروع مسام ينزع 5785 لغماً وذخيرة غير منفجرة من اليمن في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن مشروع نزع الألغام في اليمن (مسام)، نزع 1755 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري.

 

وقال في بيان على تويتر، إن غرفة عمليات المشروع تمكنت منذ بداية الشهر ولغاية الآن من نزع 5785 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

 

وارتفع عدد الألغام التي نزعها المشروع منذ تدشين عمله في العام 2018م، إلى 377060 لغماً وذخيرة غير منفجرة، حسب بيانات المشروع

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا