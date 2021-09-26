إصابة 17 شخصا بجروح مختلفة جراء انقلاب سيارة في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ إب

أكد شهود عيان في محافظة إب، وسط اليمن، إصابة عدد 17 مواطن بينهم أطفال ونساء، بجروح بليغة، جراء سقوط سيارة كانت تقلهم في إحدى الطرق الجبلية.



وذكر الشهود أن 17 شخصا، أصيبوا في بجروح مختلفة، نتيجة سقوط السيارة في منحدر جبلي وعر بقرية "صن" في عزلة قصع حليان بمديرية العدين غربي المحافظة.

وبحسب مصادر محلية، فإن معظم الجرحى من أسرة واحدة من أبناء مديرية ذي السفال، وكانوا في رحلة عائلية، إلى منطقة "عنة" بمديرية العدين.

وأفادت المصادر أن حالة الجرحى متفاوتة، فمنهم من أصيب بكسور مختلفة، بينها كسور في العمود الفقري، كما ان من بين المصابين طفل لا يتجاوز شهرين من العمر