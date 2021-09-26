شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المنطقة السادسة توقد شعلة ثورة 26 سبتمبر الخالدة في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفلت المنطقة العسكرية السادسة، بالذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة بمحافظة الجوف.



وفي حفل ايقاد الشعلة هنأ قائد المنطقة اللواء ركن عمر سجاف، ضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية السادسة والمقاومة الشعبية، بهذه المناسبة العظيمة، مجددا العهد بالمضي قدما على نهج ثوار الـ 26 من سبتمبر، مؤكدا أن ثورة اليمنيين مستمرة ضد أحفاد الامامة من المليشيا الحوثي الانقلابية، حتى تحقيق النصر ودحرها، وإنهاء انقلابها المشؤوم.

وأشاد بالبطولات التي تسطرها قوات الجيش، على امتداد جبهات المنطقة، مثمنا دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لأبطال الجيش في كافة الجوانب.