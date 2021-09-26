السفارة اليمنية في برلين تحيي ذكرى ثورتي سبتمبر واكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اقامت السفارة اليمنية في برلين حفلا بمناسبة الذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر والـ 58 لثورة 14 اكتوبر المجيدتين، بحضور عدد من ابناء الجالية اليمنية ومسئولين من المانيا.



تضمن الحفل فقرات متنوعة قام بها عدد من ابناء الجالية في المانيا تناولت المعاني السامية لثورتي 26 سبتمبر و 14 اكتوبر وفقرات تعبيريه تربط الاجيال الجديدة بوطنهم اليمن ومناسباتهم الوطنية، وعكست التنوع والتناغم لمناطق اليمن المختلفة.

ونوه نائب السفير لؤي الارياني بدور الوعي والتوعية في قيام الثورات وامتداد هذا الدور الى معركة اليوم ضد الامامة الكهنوتية.