اللواء الثاني مشاة يحتفل بإيقاد شعلة ثورة 26 من سبتمبر بمحور عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أوقد قائد اللواء الثاني مشاه العميد علي أبو بكر السليماني، مساء امس، شعلة العيد الوطني الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، خلال حفل خطابي وفني أقامه اللواء بهذه المناسبة.



وهنأ العميد السليماني، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، منتسبي اللواء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة التي شكّلت تحولاً كبيراً في تاريخ اليمن..مؤكداً انه لن يكون للعهد الإمامي عودة بعد أن انتصر الآباء في 26 سبتمبر من العام 1962 وعلى مليشيا إيران أن تعي هذا.. مشيراً الى ان نضال الشعب اليمني وكفاح القوات المسلحة سيتواصل حتى دحر هذه الجماعة الباغية مهما كلف ذلك من التضحيات.

وأكد العميد السليماني، أن اللواء الثاني مشاة سيظل الحصن الحصين والدرع المنيع لساحل شبوة و هو على أتم الجاهزية لتنفيذ أية مهام وسيظل وفياً لقيادته السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.