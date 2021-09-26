الارياني يدين استهداف مليشيا الحوثي حفل إيقاد شعلة الثورة في ميدي بحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني جريمة استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لحفل إيقاد شعلة العيد ال 59 لثورة 26 سبتمبر في مدينة ميدي بمحافظة حجة، بصاروخ باليستي -ايراني الصنع.



وأوضح ان هذا الاستهداف الارهابي للاحتفال الذي حضره محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني وقيادة السلطة المحلية وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، يؤكد حقد مليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية.

وأشار الارياني إلى أن هذه الجريمة التي أسفرت عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة 17 آخرين بينهم ثلاثة صحفيين بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية‏، تؤكد تعمد مليشيا الحوثي الايقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين في جريمة حرب مكتملة الاركان، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وطالب من المجتمع الدولي والمبعوثين الاممي والامريكي بادانة إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية المتكرر للاعيان المدنية والقتل المتعمد للمدنيين وآخرها جريمة إستهداف حفل إيقاد الشعلة بمديرية ميدي.

داعيا الى تقديم المسئولين عن هذه الجريمة الارهابية من قيادات وعناصر المليشيا الحوثية لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".