شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهيئة التنفيذية لانتقالي حريضة تعقد اجتماعها الدوري الثاني لشهر سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحليّة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حريضة اجتماعها الدوري الثاني لشهر سبتمبر وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها.



وخلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس بمقر المجلس بمدينة حريضة عاصمة المديرية تحدث رئيس الهيئة التنفيذية الاستاذ صالح باداؤود .. شاكرا أعضاء الهيئة على الحضور مطلعا أعضاء الهيئة على مجمل الاوضاع على الساحة الجنوبية عموما ومحافظة حضرموت بشكل خاص، وماتشهده من احتجاجات شعبية نتيجة تدهور الاوضاع المعيشية التي تعيشها المحافظات المحررة جراء السياسة المتبعة من قبل حكومة الفنادق التي تتلذذ بتعذيب شعب الجنوب الابي.