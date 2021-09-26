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الهيئة التنفيذية لانتقالي حريضة تعقد اجتماعها الدوري الثاني لشهر سبتمبر

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اليمن العربي - دوعن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحليّة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حريضة اجتماعها الدوري الثاني لشهر سبتمبر وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها.

وخلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس  بمقر المجلس بمدينة حريضة عاصمة المديرية تحدث رئيس الهيئة التنفيذية الاستاذ صالح باداؤود .. شاكرا أعضاء الهيئة على الحضور مطلعا أعضاء الهيئة على مجمل الاوضاع على الساحة الجنوبية عموما ومحافظة حضرموت بشكل خاص، وماتشهده من احتجاجات شعبية نتيجة تدهور الاوضاع المعيشية التي تعيشها المحافظات المحررة جراء السياسة المتبعة من قبل حكومة الفنادق التي تتلذذ بتعذيب شعب الجنوب الابي. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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