حزام عدن الامني يلقي القبض على مروج مخدرات ويضبط 2 كيلو حشيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

القت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، يوم أمس، القبض على أحد مروجي المخدرات في منطقة العريش بمديرية خورمكسر شرق عدن.



وفي التفاصيل، أوضح بلاغ عملياتي، انه بناءا على توجيهات من العميد جلال ناصر الربيعي قائد قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن برفع اليقظة والجاهزية وتثبيت الأمن ومكافحة الجرائم والمخدرات، ألقت قوة من طوارئ الحزام، القبض على مروج مخدرات بجانب منزله في منطقة العريش بخورمكسر ويدعى "و. ث. ح".

وأضاف أنه وبعد التحقيق مع المضبوط، إعترف بمكان تواجد المخدرات، في إحدى الشقق بمنطقة كابوتا التابعة لمديرية المنصورة، ليتم تكليف قوة من الحزام الأمني بالقطاع الثامن، بمداهمة الشقة لاحقا والعثور على نحو 2 كيلو من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مرحاض الحمام.

وأشار أنه تم تحريز المضبوطات ونقلها مع المقبوض عليه الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وثمن العميد جلال الربيعي، جهود كافة قيادة ومنتسبي الحزام بالعاصمة عدن، وأشاد بما تبذله قوات القطاع الثامن بقيادة النقيب كرم المشرقي من جهود وانجازات كبيرة تستحق الاشادة، داعيا الجميع الى مضاعفة الجهود والحفاظ على أمن وإستقرار عدن.

يذكر ان قوات الحزام الأمني عدن القت القبض على عصابة مكونة ثلاثة من مروجي الحشيش المخدر يوم الخميس الماضي بينهم إمرأة في مديرية المنصورة، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والكحول بحوزتهم.