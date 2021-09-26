شكرا لبحثكم عن خبر تدخل متأخر لطيران التحالف في جبهات مأرب .. تفاصيل ومستجدات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات حوثية كبيرة غربي محافظة مأرب.
وقالت مصادر عسكرية أن غارات التحالف استهدفت تعزيزات حوثية كبيرة غربي مديرية صرواح، وأخرى في جبهات المشجح ورغوان والكسارة غربي مأرب.
وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي في الغارات، وتدمير معدات وأسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى المقاتلين في الخطوط الأمامية.
وبحسب المصادر فإن احتراق الاليات والأسلحة حول ليل جبهات غربي مأرب المظلم إلى نهار.
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