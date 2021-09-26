شكرا لبحثكم عن خبر متى تأكل الموز .. هل قبل النوم ام بعد صحيان ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الموز من الفواكه التى تملك معادن وعناصر غذائية كثيرة تنعكس على صحة الجسم، وتلعب دورا فى الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، لذا أوصى تقرير نشر فى موقع verywellhealth، عن أهمية تناول الموز ليلاً، وقبل الخلود للنوم، واستبدال وجبة العشاء بتناول حصتين منه قبل النوم بساعة أو ساعتين.

وأكد الخبراء أن كل قطعة من الموز يمكن أن تحتوي على الألياف والمغنيسيوم والفيتامينات وغيرها الكثير، وكشف عن أهمية تناوله ليلا على صحتك:

1. غني بالألياف

مثل العديد من الفواكه الأخرى ، يشتهر الموز أيضًا بمحتوى الألياف الموجود بداخله، لذلك فهو يسهم فى إمداد نظام الجسم بالألياف الهامة للوقاية من أمراض عديدة.

2. تحسين الهضم

يسهم الموز في عمل حركة الأمعاء بشكل فعال، و تحسين الجهاز الهضمي.

3. يمنحك الطاقة اللازمة

من الفوائد الصحية الأخرى لتناول الموز في الليل المساعدة في توفير ما يكفي من الطاقة اللازمة، لذلك، يمكن أن يكون بديلاً جيدًا لتناول العشاء لأنه سيوفر مصدرًا للطاقة حسب حاجة الجسم

4. امتلاء المعدة

استهلك الموز الغني بالألياف وهو فعال أيضًا للمساعدة في جعل المعدة ممتلئة، و تجنب الجوع.

5. تجنب الإمساك

يساعدك فى تجنب الإمساك الذى يؤرق الكثيرين ويكثر على جودة النوم.

6. تحسين التمثيل الغذائي

يساعد تناول الموز على زيادة نظام التمثيل الغذائي في الجسم، وتحويل الطعام بشكل فعال إلى الطاقة اللازمة.

7. إدارة الوزن

ميزة أخرى لاستبدال العشاء بالموز هي المساعدة في إدارة الوزن، والتغلب على السمنة وحرق الدهون.

8.امتصاص المغذيات

يساعد الموز الجسم أيضًا على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية، فهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لجهاز الجسم.

9. تجنب الدهون

تناول الموز سيعطي دهونًا أقل للجسم ولكنه يساعد على توفير الطاقة الكافية للقيام بالعديد من المهام فى اليوم التالى.

10. صحة القلب والأوعية الدموية

تعمل الفيتامينات والمعادن الموجودة داخل الموز على موازنة مستوى الكوليسترول في الدم، ويمكن أن يساعد في موازنة مستوى HDL و LDL داخل الدورة الدموية، على تجنب أمراض القلب والأوعية الدموية وإدارة خفض مستوى الكوليسترول في الدم و نوبات السكتة الدماغية.