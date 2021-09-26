شكرا لبحثكم عن خبر ام عدنية تغني لطفلها الصغير .. كلمات مؤلمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الحبة البيض 150 ريال والقطمة الدقيق 14000الف والزيت 35000 الف والسكر 38000 الف والارز 60000الف والراتب 40000 الف والكهرباء بدون ديزل والديزل في الباخرة والباخرة تشتي احتفال والاحتفال تصوير والتصوير يشتي كاميرات والكاميرات تشتي شحن والشحن يشتي كهرباء والكهرباء تشتي ديزل .... عزيزي المواطن: هذا مش خبر هذا كلام ام عدنية تغني لابنها الصغير وهي تمروح عليه بقطعة كرتون .

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