شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يقضي على صيد حوثي ثمين في الجوف .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، موقعا عسكريا بمحافظة الجوف تستخدمه الميليشيا في إطلاق المسيرات المفخخة، حيث شملت عملية الاستهداف منصة الإطلاق وطائرات مسيرة وعربات إسناد ومشغلين.

يأتي ذلك فيما اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت مسيّرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة يوم السبت، كما دمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه نجران.