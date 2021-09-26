شكرا لبحثكم عن خبر باسندوه كانه اراد الاعتذار لـ عفاش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب رئيس الوزراء اليمني الاسبق، الاستاذ محمد سالم باسندوة، مقالا، عن الظلم الذي تعرض له الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، من قبل التيارات السياسية التي خرجت الى الساحات ابان الاحتجاجات التي اندلعت في 2012م باليمن، ودخل اليمن في نفق مظلم حتى اللحظة. "يا صالح ليرضى عنك ربك" حار عقلي وتفكيري وسألت نفسي مراتٍ ومرات كيف تتهيأ الظروف وتتناسق الأحداث وتتجمع كلها في النهاية لصالح صالح . هل هو دهاء هل هو ذكاء ؟"غير معقول"

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