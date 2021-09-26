شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يعلن مصرع عشرات الحوثيين وتدمير 10 آليات عسكرية جنوبي مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، السبت، مصرع وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل، يخوضون معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب".

وأضاف، أن"المعارك التي دارت منذ فجر اليوم أسفرت عن سقوط العشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية".

وأشار المصدر، إلى أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية، وسط خسائر بشرية ومادية مهولة في صفوف المليشيا الإيرانية.