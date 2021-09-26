شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: اين ظهر رئيس حزب اصلاح مأرب ليلة عيد الثور 26 سبتمبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر رئيس فرع المكتب التنفيذي لحزب الاصلاح في محافظة مأرب، مبخوت الشريف في تجمع قبلي، احتفالا بالعيد الوطني الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر.

ويأتي هذا الظهور ، بعد أيام تداول معلومات، اعتقاله من قبل قوات أمنية في مأرب، والتحاق عدد من أفراد أسرته بالحوثيين.

وظهر الشيف بمعية والشيخ مراد بن معيلي وهما يوقدان شعله الـ ثورة سبتمبر في الخطوط الأمامية لجبهة صرواح.

وقال الشريف: أوقدنا الليلة شعلة الذكرى الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة ومعانا أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات صرواح، وعلى رأسهم الشيخ مراد بن محسن بن معيلي الذي يرابط مع قبائله في ميادين البطولة.

وأضاف الشيخ الشريف:" الليلة نوقد الشعلة في الجبال التي تفصل ما بين مأرب وصنعاء وقريباً سيأتي اليوم الذي نشعلها على جبال نقم وعيبان وحدة وغيرها من الجبال المطلة على العاصمة صنعاء".

وخلال حفل إيقاد الشعلة طمئن الشيخ محسن بن معيلي اليمنيين على الوضع في مأرب، قائلاً:" ونحن نحيي الذكرى الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر أطمئن الجميع أن مليشيا الحوثي الانقلابية مدحورة ومحافظة مأرب آمنه بأهلها والناس الذين سكنوها ولا خوف عليهم".