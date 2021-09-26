البنك المركزي بعدن يعتزم مكافحة المضاربات بالعملة.. ما هو الإجراء؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

يستعد البنك المركزي اليمني في عدن، للإعلان عن إجراء هام خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار جهوده وإجراءاته الرامية الى تصحيح وتوحيد شبكات التحويلات المالية، ومساهمة ذلك في الحد من المضاربات غير المشروعة بالعملة، ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.



وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي، يستعد خلال يومين الإعلان عن تأسيس شركة الشبكة الموحدة للأموال، والتي تضم نحو 47 مؤسس من ملاك شركات الصرافة في عدن وباقي المحافظات المحررة.

وأضافت انه سوف يتم الغاء جميع شبكات التحويلات المالية مقابل انشاء شبكة تحويلات مالية موحدة من رؤوس أموال مجموعة كبيرة من الصرافين تحت اشراف البنك المركزي لأجل القضاء على كافة العمليات المشبوهة التي تتم عبر هذه الشبكات مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف.

وأشارت ان إجراء كهذا بالتأكيد سيعمل على تنظيم التحويلات المالية عبر شبكة واحدة تكون تحت اشراف ومتابعة ومراقبة البنك المركزي، كما ستساهم في منع المضاربات بالعملة، وتحجيم الهوة الكبيرة لقيمة العملة المحلية وانعكساتها على فوائد الحوالات النقدية بين المحافظات.

وأختتمت أن شركة الشبكة الموحدة للأموال ستنطلق خلال الاسبوع الجاري ان شاء الله، وستتوسع لاحقا لتضم أكثر من 47 شركة صرافة في المحافظات المحررة