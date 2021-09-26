مدارس بن محفوظ تدشن البرنامج التدريبي (Leader) الممول من "العون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

دشنت بمدارس الشيخ سالم بن محفوظ الأهلية بمدينة الهجرين التاريخية فعاليات البرنامج التدريبي ( قيادي leader ) لطلاب منح العون الداخلية الذي تموله مؤسسة العون للتنمية برعاية المدير العام لمديرية دوعن وتنفيذ مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن وبمشاركة 166 متدربا ويستمر لمدة 15 يوماً.



وأشار مدير البرنامج يسلم عمر بامفلح، إلى أهمية هذا البرنامج للطلاب الدارسين في مختلف الجامعات اليمنية بتخصصات مختلفة بهدف السعي في إعداد جيل طلابي مؤهل في الجوانب التخصصية والقيادية المختلفة وإخراج كادر لسوق العمل على درجة عالية من التأهيل، ويتخلل البرنامج إقامة ملتقى لشخصيات قيادية .

ويتلقى المتدربون عدداً من الدورات في المهارات القيادية والإدارية، ومهارة الإلقاء وكتابة الطلبات والمراسلات الإدارية والتواصل وبناء العلاقات والتأثير والإقناع والتفاوض والحوار وحل النزاعات ومنهجية إعداد المشاريع والمبادرات التنموية.