وزير خارجية الكويت يدين تعنت ميليشيا الحوثي ويدعو إيران للضغط على المليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح، إن تعنت مليشيات الحوثي، تعرقل السلام، داعيا إيران إلى الضغط لحل الأزمة اليمنية.



وفي مقابلة مصورة أمس السبت مع صحيفة "القبس" الكويتية من نيويورك، طالعتها "العين الإخبارية"، قال الشيخ أحمد الصباح، إن الحل في اليمن لا يمكن إلا بالحوار، وفق المرجعيات المتعارف عليها، بما في ذلك المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني.

وأضاف الوزير الكويتي أن التعنت الحوثي، ورفض الانخراط في العملية السياسية ومسيرة السلام، يعرقل كافة الأمور التي تؤدي إلى السلام.

وطالب الناصر إيران أو غيرها ممن له علاقة مع المكون الحوثي، ببذل جهودهم من ضغط وغيره لتستجيب المليشيات، لمبادرة السلام التي أطلقتها السعودية مارس/ آذار الماضي، لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، جدد الوزير إدانة الكويت لاستمرار الهجمات الصاروخية الباليستية، على السعودية، قائلا إن "ذلك ليس خطرا على المملكة فقط، بل على المنطقة بأسرها، فأمن السعودية جزء من أمن الكويت والخليج".

وخلُص إلى أنه لا مخرج لحل الأزمة اليمنية إلا من خلال الحوار، مؤكدا ثقة الكويت بقيادة السعودية في هذا المجال، وجهود سلطنة عمان، وبقية المساعي الأممية والدولية.

وشدد على أن الكويت التي استضافت الأطراف اليمنية 111 يوما، مع ما يقود لحل الأزمة اليمنية، ومع كل ما يدعو لاستقرار المنطقة.

وأعلنت السعودية، مارس الماضي مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، تشمل إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة (غرب)، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

لكن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، قابلت المبادرة السعودية، التي قوبلت بترحيب إقليمي ودولي واسع، بشنّ المزيد من الهجمات على المملكة بالصواريخ الباليستية، والطائرة المسيرة المفخخة، حيث اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت العشرات منها خلال الأشهر الأخيرة.

واستضافت الكويت خلال عام 2016، عدة جولات من الحوار اليمني، حضرها ممثلون عن الحكومة الشرعية، ومليشيات الحوثي، لكنها لم تفض إلى نتيجة، وسط استمرار تعنت الجماعة الموالية لإيران.