السهب يناقش الوضع الصحي للمديريات الشرقية مع مكتب الصحة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أجرى مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الريدة و قصيعر الأستاذ فؤاد سعيد السهب بمعية فريق أم حمود الخيري ، اليوم، زيارة للمدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي وذلك لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية وآلية تطوير الخدمات الطبية والعلاجية وتحسين منظومة العمل بالمرافق الصحية بالمديرية.



وقدم مدير مكتب الصحة "السهب" شرحاً حول نشاط المرافق الصحية والمستشفى وما الصعوبات والمشكلات التي تواجهم اثناء عملهم ، إضافة إلى كيفية توفير بعض الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها المديرية لما من شأنه خدمة المرضى وتخفيف معاناتهم معرباً عن شكره وتقديره للمدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة لجهوده المبذولة في تذليل الصعاب ومتابعته المستمرة وسعيه الحثيث لتوفير متطلبات القطاع الصحي بمديرية الريدة وقصيعر وأيضاً لفريق ام حمود الخيري برئاسة الأستاذ عامر العيص و أعضائه عصام الجمحي وعصام بن الخصر.

من جانبه أعرب المدير العام لمكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت الدكتور الجمحي عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة لمدير الصحة بالريدة و قصيعر وفريق ام حمود الخيري، مشيداً بالجهود التي يبذلوها لخدمة المديرية.

من جانبه أستعرض الأستاذ عامر العيص رئيس فريق أم حمود الخيري بعض المشاريع وتدخلات الفريق لدعم المرافق الصحية ومساعدة المرضى من أبناء مديرية الريدة وقصيعر مشيراً إلى أن الفريق قدم عدد 30 أسطوانة أكسجين لمستشفى الريدة التي ستسهم في تحسين الخدمات الطبية بالمستشفى وكذلك مساعدة المرضى من أبناء المديرية في إجراء العمليات الجراحية لتخفيف معاناتهم المرضية شاكراً مكتب الصحة والسكان بالمديرية لتسهيل الإجراءات وكذا الدكتور محمد الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة لجهوده في تحسين وتطوير العمل بالقطاع الصحي بحضرموت