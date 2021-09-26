شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم السبت.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 19 حالة موزعة كالتالي :

10 حالات من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 35 عام

الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 75 عام

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 58 عام

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 38 عام

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 42 عام

الحالة 6 لأنثى تبلغ من العمر 29 عام

الحالة 7 لذكر يبلغ من العمر 21 عام

الحالة 8 لأنثى تبلغ من العمر 30 عام

الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 21 عام

الحالة 10 لذكر يبلغ من العمر 30 عام

4 حالات من مديرية غيل باوزير

الحالة 11 لانثى تبلغ من العمر 63 عام

الحالة 12 لذكر يبلغ من العمر 56 عام

الحالة 13 لأنثى تبلغ من العمر 30 عام

الحالة 14 لذكر يبلغ من العمر 70 عام

حالتين من مديرية الشحر

الحالة 15 لذكر يبلغ من العمر 57 عام

الحالة 16 لذكر يبلغ من العمر 49 عام

حالة من مديرية الديس الشرقية

الحالة 17 لذكر يبلغ من العمر 45 عام

حالة من مديرية دوعن

الحالة 18 لذكر يبلغ من العمر 36 عام

حالة وافدة من وادي حضرموت

الحالة 19 لذكر يبلغ من العمر 30 عام

17 حالة تعافي جديدة بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل

9 من مديرية المكلا

4 من مديرية غيل بن يمين

حالتين من مديرية بروم ميفع

حالتين من مديرية دوعن

4 حالات وفاة جديدة

حتلة من مديرية المكلا

الحالة 1 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام

حالة من مديرية الشحر

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 30 عام

الحالة 3 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام من مديرية غيل باوزير

3 حالات السابقة توفيت في فترة تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

الحالة 4 لأنثى تبلغ من العمر 63 عام من مديرية غيل باوزير

الحالة توفيت في المنزل

اجمالي الحالات النشطة 263 حالة نشطة

248 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

10 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري