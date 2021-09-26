شكرا لبحثكم عن خبر ٩٠% رسوم تحويل الاموال من عدن إلى صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بتداعيات كارثية إثر انهيار الريال اليمني بصورة غير مسبوقة في المحافظات المحررة.

وقالت المصادر أن عمولة الحوالات من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين وصلت إلى ٩٠%؛ فإذا أراد مواطن في عدن ارسال مائة ألف ريال إلى صنعاء ستصل عشرة ألف ريال فقط، فيما عمولة التحويل ستكون تسعين ألف ريال، الأمر الذي أثار غضب المواطنين وجعلهم يتوقفون عن إرسال الحوالات إلى اسرهم في صنعاء.

يأتي هذا فيما افادت مصادر مصرفية ، صباح اليوم السبت، بأن الريال اليمني تخطى عتبة الـ1130 للدولار الواحد في العاصمة عدن ، فيما وصل الريال السعودي خلال تداولات مساء اليوم إلى 300 ريال يمني .