العرادة: مأرب ستظل منطلقاً لاستعادة الدولة وتحافظ على الجمهورية كحدقات عيونها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة" إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ستظل متوقدةً في دماء وعروق أبناء الشعب اليمني قاطبة، مهما واجهت من مؤامرات".



وأضاف العرادة في تصريح عقب إيقاده الشعلة الأم التاسعة والخمسين لثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة إلى جانب رئيس هيئة الاركان العامة "إن اليمنيين سيحافظون على ثورة 26 سبتمبر ويقدمون في سبيلها أرواحهم ودمائهم لأنها ثورة انعتاق وحرية وكرامة وعزة لكل أبناء الشعب".

ورفع اللواء العرادة بهذه المناسبة التهاني للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، وكافة أبناء الشعب اليمني..موجهاً التحية لأبطال الجيش والأمن ورجال القبائل والمقاومة في كل جبهات المواجهة مع المليشيا الإرهابية، ويسطرون التاريخ في هذه المرحلة للحفاظ على الثورة ومكاسبها وقيمها السامية.

ووجه اللواء العرادة دعوة للإعلاميين إلى توخي الدقة وتحري الحقائق في نقل الأخبار في هذه المرحلة وأن يتركوا الأراجيف، قائلاً "الحرب سجال وأنا اقولها بكل وضوح ولا ضير في ذلك، قد تؤخذ منطقه أو تعود أخرى ويؤخذ جبل ويستعاد آخر، لكن المستحيل أن تنال هذه الفئة المليشاوية بمشروعها الخاسر من ثورة شعب وهويته".

وأكد العرادة ان اليمنيون لن يقبلوا أن تحكمهم هذه المليشيا، وأن مأرب ستظل عصيةً ومنطلقاً لإستعادة الدولة اليمنية، وستحافظ على الجمهورية كحفاظها على حدقات عيونها.

وقال محافظ مأرب "أُطمئن جميع اليمنيين وأؤكد لهم بأن مأرب كما كسرت شوكة المليشيا في السابق فإنها ستقضي عليها وعلى مشروعها".