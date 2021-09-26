شكرا لبحثكم عن خبر صاروخ إيراني يسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين بينهم 3 من الصحفيين في حجة باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نددت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات جريمة استهداف الحوثيين حفل إيقاد شعلة العيد ال 59 لثورة 26 سبتمبر في مدينة ميدي بمحافظة حجة، بصاروخ باليستي -ايراني الصنع- والذي أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين بينهم 3 من الصحفيين بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن هذا الاستهداف الارهابي للاحتفال الذي حضره محافظ محافظة حجة وقيادة السلطة المحلية وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية يؤكد حقد جماعة الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية، وتعمدها الايقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين في جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية

وطال الوزير الإرياني، المجتمع الدولي والمبعوثين الاممي والامريكي بإدانة استهداف الحوثيين المتكرر للاعيان المدنية والقتل المتعمد للمدنيين وآخرها جريمة استهداف حفل إيقاد الشعلة بمديرية ميدي، وتقديم المسئولين عنها من قيادات الجماعة لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"