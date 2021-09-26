شكرا لبحثكم عن خبر بيان: الحوثي يعترف بتلقيه لضربات موجعة في حريب والجوبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الانقلابية، في وقت متأخر من مساء السبت، عن مستجدات المعارك الميدانية والعسكرية في جبهتي و جنوب محافظة (شرقي ).

واعترفت مليشيا الحوثي في بيان اطلع عليه ""، بتعرض قواتها لسلسلة ضربات موجعة، خلال الساعات الماضية، في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب.

وأوضحت، أن طيران تحالف دعم الشرعية الذي تقوده في اليمن، استهدف بأكثر من 12 غارة جوية مواقع وتعزيزات عسكرية للمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة بمديريتي حريب والجوبة، جنوب مأرب.

وأسفرت الغارات - وفق مصادر عسكرية وميدانية- عن مصرع العشرات من مقاتلي مليشيا الحوثي وإحراق آليات عسكرية بمن عليها من مقاتلي المليشيات في ذات الجبهة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، على امتداد الجبهة الجنوبية بمأرب.