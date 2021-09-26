شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد ملاك المحطات :شركة النفط هي سبب رفع أسعار الوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رداً على ماتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص اتحاد ملاك المحطات وتحميل المسؤولية للتجار وشركة النفط فيما يخص ارتفاع المشتقات النفطية ، فإننا نحن تجار المشتقات النفطية نود التوضيح أن شركة النفط تتحمل المسؤولية الكاملة عن انعدام المشتقات في السوق المحلية كونها المعنية بالأمر، وكونها قد رفضت عروض أسعار تم التقدم بها من قبل التجار كون هذه العروض لاتشمل نسبة الربح للشركة وكما لاتشمل أجور الخزن مع أنها للسوق المحلية ومع أن السعر قد كان بفارق 70$ عن كل طن في السوق المحلية، وكما نحمل شركة النفط المسؤولية الكاملة عن التلاعب في أسعار المشتقات بسبب الفساد وبيع المخصصات الخاصة بمحطات الوكلاء وانزالها في السوق التجارية وترك المحطات بلا مخصصات وذلك بالتعاون مع إتحاد ملاك المحطات ولهذا السبب يقوم اتحاد ملاك المحطات بتحميل المسؤولية للتجار مع أنه هو جزء في هذه اللعبة اللتي تدار من قبل بعض الفاسدين،وعليه وجب التنويه والتوضيح.

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد ملاك المحطات :شركة النفط هي سبب رفع أسعار الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.