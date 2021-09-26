شكرا لبحثكم عن خبر محافظة ذمار الحوثي يخترع قصة استخبارية ليظهر في صورة جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف القيادي بمليشيات الحوثي ومحافظ ذمار محمد البخيتي ، السبت ، عن نجاته من محاولة اغتيال عن طريق طيران التحالف العربي حسب وصفه .

وقال البخيتي في منشور له على صفحته بالفيس بوك : "بأنه زار قبيلة مراد للعفو عن ستة معتقلين مدانين برصد تحركي لصالح طيران العدوان حسب وصفه خلال زيارة سابقة ” .

وأضاف البخيتي :” وقد كان في استقبالي الشيخ علي ناصر أبو عشة، والشيخ طالب القردعي، والشيخ سعيد علي بحيبح، والشيخ جلال حسين حازب، والشيخ صالح الاحمدي، وكذلك مدير المديرية الشيخ ناصر ثوابة “.

وسخر ناشطون من ادعاءات البخيتي مؤكدين ان ماقام به مغازلة لابناء مراد مؤكدين ان أبناء مراد لن يرضوا بحكم الحوثي ولو زار قبر الثائر اليمني الكبير علي ناصر القردعي .