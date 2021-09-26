شكرا لبحثكم عن خبر صادمة : الأمم المتحدة تؤجر طائراتها لتهريب الحوثيين من والى مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تستمر عمليات تهريب القيادات الحوثي من وإلى داخل البلاد بتواطؤ مفضوح من الأمم المتحدة، كان أخرها عملية تهريب أحد وزراء حكومة الحوثي إلى صنعاء أن نقلته إحدى طائرات الأمم المتحدة بشكل سري قبل 9 أشهر إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

وكشفت عملية وصول غالب مطلق والذي يشغل منصب وزير الأشغال في حكومة الحوثيين الإنقلابية بشكل مفاجئ إلى العاصمة صنعاء بعد غيابه لمدة 9 أشهر في بريطانيا غت تورط طائرات الامم المتحدة في عمليات تهريب القيادات الحوثية في ظل منع ووقف للطيران في مطار صنعاء عدا الطيران الأممي.

وفيما كشفت مصادر ملاحية في صنعاء أن هناك رحلات أممية شبه يومية إلى صنعاء، والتي تلعب دور كبير في تهريب ونقل القيادات الحوثية والإيرانية ، منها نقل حاكم صنعاء الإيراني المدعو إيرلو في أكتوبر من العام الماضي.

الجدير بذكره أن ميليشيا الحوثي هددت في وقت سابق منع الطائرات الأممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي بسبب تأخير عودة بعض قياداتها من الخارج.