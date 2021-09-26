رئيس الوزراء: محاولات عصابات الإمامة إعادة اليمن إلى العبودية "ستبوء بالفشل"

قال رئيس الوزراء معين عبد الملك " إن ثورة ٢٦ سبتمبر تحيا كالعهد في ضمير كل يمني حر، عهد الجمهورية والوحدة والحرية والمساواة والكرامة".



وأضاف في تغريدات - بحسابه على "تويتر" - "عهد الثبات على الحق الذي لا يقبل الضيم او الطمس أو الخذلان، عهد المواطنين الأحرار والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية".



وقال "أن محاولات عصابات الإمامة والكهنوت، إعادة اليمن لعصور العبودية والاستبداد ستبوء بالفشل"، في إشارة لميلشيات الحوثي الإنقلابية.



وتابع "لجيشنا الوطني ورجال المقاومة الأبطال، لأبناء الشعب ورجال القبائل الشجعان في مأرب وشبوة والبيضاء والمناطق المختلفة تنحني قلوبنا وقاماتنا إكبارا للتضحيات العظيمة".



وأشار "ان التضحيات هي التي تحفظ تاريخ اليمن ومستقبل الشعب وتحمي بالغالي من الأرواح والكريم من النفوس حرية اليمنيين وحقهم في الحياة والكرامة".



ورفع رئيس الوزراء برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي والشعب اليمني بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني 59 لثورة 26 سبتمبر الخالدة.