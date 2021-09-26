بحفل فنيّ وخطابي.. شبوة توقد شُعلة ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أوقدت محافظة شبوة، مساء اليوم السبت، شُعلة ثورة السادس والعشرين من ستبمبر بحفل فنيّ وخطابي، أقامه اللواء الثاني مشاه بحري، احتفاء بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وفي الحفل الذي أقامه اللواء، أوقد العميد علي أبو بكر السليماني قائد اللواء، شُعلة سبتمبر بمناسبة حلول الذكرى الـ59 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وحيّا السليماني في كلمته التي ألقاها في الحفل، منتسبي اللواء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، مؤكدًا "أن هذا الإحتفال يأتي هذا العام والقوات المسلحة بمحوري بيحان وعتق يدافعون عن الجمهورية ضد الانقلاب الإمامي الجديد الذي طرق أبواب شبوة، مؤكداً بأنه "سيتم دحره كما تم في أواخر 2017".

وأكد السليماني إلى أنه لن يكون للعهد الإمامي عودة بعد أن انتصر الآباء في سبتمبر من العام 1962 وعلى مليشيا إيران أن تعي هذا، ولفت إلى أنه سيتواصل نضال الشعب وكفاح القوات المسلحة لدحر هذه الجماعة الباغية التي لن يقبل الشعب اليمني تحكمها بمصيره ولو كلف ذلك الكثير من التضحيات.

وجدد السليماني التأكيد على أن اللواء سيظل الحصن الحصين والدرع المنيع لساحل شبوة، وهو على أتمّ الجاهزية لتنفيذ أية مهام، وسيظل وفياً لقيادته السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وحيا السليماني، محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو الذي يتقدم الصفوف ويسطر أروع معاني البطولة والمجد لدحر المحاولات البائسة لمليشيا الحوثيين الإيرانية لاختراق محافظة شبوة.