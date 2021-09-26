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أطلقت 13 قذيقة.. إصابة امرأة في قصف لميليشيات الحوثي شرقي تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة، السبت، بقصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على قرية سكنية جنوب شرق محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).
 
وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت نحو 13 قذيفة مدفعية على منازل المواطنين بقرية الشقب غربي مديرية صبر الموادم.
 
وأضافوا أن القصف أسفر عن إصابة ملاك سعيد (58 عامًا) أثناء خروجها من منزلها، نقلت على إثرها إلى المستشفى.
 
يأتي القصف بالتزامن مع تجدد المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في جبهة الأقروض جنوب شرقي تعز.
 
وبين فترة وأخرى تتعرض قرى وأحياء سكنية في تعز للقصف من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في التلال والمرتفعات الجبلية المحيطة بالمدينة.
 
وتشير إحصائيات حقوقية إلى إجمالي القتلى بنيران الحوثيين في تعز منذ مارس 2015 حتى أواخر العام الماضي بلغ عددهم 2803 مدنيا، وإصابة 13 ألف و813 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وفق مكتب وزارة حقوق الإنسان في تعز.
 
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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