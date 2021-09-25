العميد المجيدي يوقد شعلة ثورة 26 سبتمبر بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

اوقد اركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي، مساء اليوم، شعلة الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، احتفاء بهذه المناسبة العظيمة بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات وجمع غفير من المواطنين .

