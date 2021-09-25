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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد المجيدي يوقد شعلة ثورة 26 سبتمبر بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
اوقد اركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي، مساء اليوم، شعلة الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، احتفاء بهذه المناسبة العظيمة بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات وجمع غفير من المواطنين .
كما شهدت سماء مدينة تعز إطلاق الألعاب النارية احتفاءً بهذه الذكرى الخالدة.
وسيقام، يوم غد الاحد، احتفالاً كرنفالياً وجماهيراً بشارع جمال احتفاءاً بهذه المناسبة العظيمة .