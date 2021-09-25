رئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ مأرب يوقدان الشعلة الأم ال 59 لثورة 26 سبتمبر المجيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت محافظة مأرب مساء اليوم حفل إيقاد الشعلة الأم للعيد الـ59 لثورة السادس والعشزين من سبتمبر المجيدة، وعرض شبابي كشفي، ابتهاجا بهذه المناسبة العظيمة وسط أجواء فرائحية شعبية كبيرة.



وخلال الحفل صعد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومعهما مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، منصة الشعلة، حاملين المشاعل، وقاما بإيقاد الشعلة الأم التاسعة والخمسين لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، إيذاناً بانطلاق الأفراح الشعبية والجماهيرية، وتأكيداً على أن الثورة اليمنية ستظل متوهجة حتى تحقيق كامل أهدافها السامية.

وكان الحفل بدأ بعرض كشفي شبابي رسموا خلاله لوحات وطنية عديدة جسدت عظمة هذه الثورة في نفوس اليمنيين ونالت إعجاب وبهجة المحتفلين بهذا اليوم العظيم، حيث رفع شباب الكشافة اثناء العرض العلم الوطني وصورة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ، وأهداف ثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة، الى جانب مشاعل الثورة، ولوحة تعلي قيم العلم والتعليم لثورة 26 سبتمبر من اجل محو الظلام والجهل الذي كرسته الامامة في عقول ونفوس الشعب اليمني.

كما رفع شباب الكشافة والمرشدات الى فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، وثيقة عهدٍ معمدة بالدم، تعهدوا فيها بأن يظل شباب اليمن الجنود المخلصين والحرّاس الأمناء لثورة 26 سبتمبر ومكتسباتها العظيمة وأهدافها السامية والثوابت الوطنية.. مؤكدين أن الحركة الكشفية والإرشادية ستظل مدرسةً وطنيةً لتعميق الولاء والانتماء لثورة 26 سبتمبر المجيدة، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية في صفوف النشء والشباب عبر الاجيال .