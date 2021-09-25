بن مبارك يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في نيويورك، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد بن مبارك، على عمق العلاقات اليمنية - الهندية وحرص اليمن على تعزيزها..مثمناً موقف الهند الداعم للحكومة الشرعية في مجلس الأمن والمحافل الدولية، وما تقدمه من تسهيلات لليمنيين القادمين الى الهند.

واطلع بن مبارك نظيره الهندي على تطورات الأوضاع في اليمن وعقبات الحل السياسي في ظل نهج المليشيات الحوثية القائم على التعنت والتصعيد العسكري وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين..مشدداً على ضرورة انتهاج المجتمع الدولي لمقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار أخطاء المرحلة الماضية وادوات ضغط فاعلة على المليشيات.

بدوره أكد وزير الخارجية الهندي، وقوف حكومة بلاده الى جانب الحكومة اليمنية ودعمها لجهود إحلال السلام تحت مظلة الأمم المتحدة..مشيرا الى موقف الهند الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء المندوب الدائم لبلادنا في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.