‏الارياني: 26 سبتمبر مصدر إلهام لليمنيين وهم يخوضون معركة الخلاص من الاماميين الجدد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان الاحتفال بالذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر المجيدة تذكرنا بنضالات شعبنا للتخلص من الحكم الامامي الكهنوتي المتخلف الذي ارتبط بثالوث الفقر والجهل والمرض، وتمثل مصدر إلهام لليمنيين وهم يخوضون معركة الخلاص من الاماميين الجدد الذين يحاولون النيل من الثورة ومكتسباتها وإعادة عقارب الساعة للوراء".



‏وأضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان الشعب اليمني العظيم الذي اسقط ادعاءات الاصطفاء العرقي والحق الالهي في الحكم خارج صندوق الاقتراع في 26 سبتمبر 1962م ، قادر من جديد على دحر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران (الاماميين الجدد) القادمين من جروف صعدة والانتصار لقيم ومبادئ واهداف ثورة 26، ولهويته الوطنية والعربية".

ووجه الارياني التحية والتقدير للمرابطين في كافة جبهات البطولة والعز والشرف من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل الذين يسطرون انصع البطولات ويرسمون أعظم التضحيات، ويقدمون أرواحهم رخيصة دفاعا عن الارض والعرض والكرامة.

‏ودعا الارياني بهذه المناسبة الوطنية العظيمة كل القوى الوطنية الى توحيد الجهود ورص الصفوف في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، للقضاء على مخلفات الكهنوت المتمثل بمليشيا الحوثي المدعومة من ايران، التي تحاول العودة الى عهود التخلف والاستبداد.

‏وحيا الارياني تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية..مثمناً جهودها ومواقفها الاخوية الصادقة والنبيلة في دعم اليمن في هذه الظروف الاستثنائية، وقال "سيذكر التاريخ بأحرف من نور كل من وقف وساند اليمن للتصدي للمد الفارسي واذياله من مليشيا الحوثي الارهابية".

وترحم الارياني على ارواح شهداء ثورة 26 سبتمبر الذين اسقطوا خرافة الامامة وزرعوا بذور الحرية والعدالة والمساواة والكرامة، وكل الشهداء الأبرار في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية المتواصلة حتى اليوم، ونعاهدهم اننا سنظل أوفياء لنضالاتهم وتضحياتهم جيلاً بعد جيل.