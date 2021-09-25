عاجل.. التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي تجاه مدينة نجران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي تجاه مدينة نجران السعودية، وموقع عسكريا للمليشيات في اليمن.



ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف، قوله، إنه دمر صاروخا باليستيا للحوثيين أطلق باتجاه مدينة نجران السعودية.

كما أعلن التحالف عن تدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف تستخدمه مليشيا الحوثي في إطلاق المسيرات المفخخة، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف بمحافظة الجوف شملت طائرات مسيرة وعربات إسناد ومشغلين.

يأتي ذلك بعد ساعات من تدمير تحالف طائرة مسيرة حوثية حاولت الهجوم على مدينة أبها.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إن "التصعيد الحوثي متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود".

وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.