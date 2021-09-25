الفرقة الموسيقية العسكرية تجوب شوارع مأرب ابتهاجاً بالذكرى الـ59 لثورة 26 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت مدينة مأرب ،اليوم السبت عرضاً موسيقياً نفذته الفرقة الموسيقية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، احتفاء بالعيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.



وعزفت الفرقة مقطوعات من الأغاني والأناشيد الوطنية التي عبرت عن ابتهاج اليمنيين بهذه المناسبة الغالية، والتي كان لها شرف القضاء على الحكم الإمامي الكهنوتي، الذي جثم على صدورهم قروناً من الزمن.

وانطلقت الفرقة من شارع صنعاء لتجوب شوارع المدينة، وصولاً إلى جولة الشهيد الثائر القردعي، وسط تفاعل شعبي واسع، يدل على الفرحة التي يعيشها أبناء الشعب وتعظيمهم لهذه الثورة الخالدة، خصوصاً والأحرار يصطفون مع الجيش الوطني مشكلين حائط صد ضد مشاريع الإمامة التي يحاول أحفادها ممثلين بالمليشيا الحوثية العودة بعقارب الساعة إلى الوراء.

وقال مدير دائرة التوجيه المعنوي، العميد الركن أحمد الأشول، الذي حضر العرض الموسيقي، مع عدد من قيادات الدائرة " إن هذه المناسبة تأتي وجيشنا ومقاومتنا تنتصر للشعب من مليشيا الكهنوت والتخلف الحوثية، في كل الجبهات والميادين".. لافتاً إلى أن احتفاء اليمنيين بهذه المناسبة تأكيد على المضي قدماً على النهج الثوري التحرري لمناضلي الثورتين الي