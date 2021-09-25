اللواء حسان جبران: ماضون على خطى ثوار الـ26 من سبتمبر حتى اجتثاث مخلفات الإمامة والكهنوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران، أن أبطال القوات المسلحة وأحرار الشعب اليمني ماضون على خطى ثوار الـ26 من سبتمبر حتى اجتثاث مخلفات الإمامة والكهنوت وتحقيق أهداف الثورة السبتمبرية وحماية مكاسبها العظيمة.



جاء ذلك في كلمة ألقاها، مساء اليوم، خلال إيقاد شعلة الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر، في جبهة محزام ماس، رفع خلالها تهاني وتبريكات قيادة المنطقة العسكرية السابعة إلى القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، بهذه المناسبة المجيدة.

وقال اللواء جبران " إن ما يقدمه هذا الجيل من تضحيات ضد الإستبداد والكهنوت والظلم هي امتداد لتضحيات اليمنيين عبر مراحل النضال الوطني لترسيخ مبادئ السلم والعدالة والمواطنة المتساوية".

وأضاف "أن احتفالات شعبنا بهذه المناسبة العظيمة تذكرنا بما قدمته قواتنا المسلحة من أبطالها في مرحلة الثورة السبتمبرية وبما قدمته مختلف شرائح المجتمع حتى يتحرر شعبنا من ربقة الاستبداد والاستعباد والظلم والكهنوت".

وعبر قائد المنطقة العسكرية السابعة، عن شكره وتقديره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه من دعم وإسناد للجيش اليمني في معركته الحاسمة ضد أعداء اليمن والعروبة والإنسانية.