رئيس الوزراء يرفع برقية تهنئة للرئيس هادي بمناسبة العيد الـ 59 لثورة سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رفع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.



وعبر رئيس الوزراء، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، والتي بددت دياجير الظلام وقضت على كهنوت الإمامة البائد.. مشيرا الى ان الاحتفاء الشعبي المتعاظم بهذه المناسبة رسالة واضحة الى الاماميين الجدد ممثلين بمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا ان عجلة التاريخ لن تعود الى الوراء وان الشعب اليمني لم ولن يسمح بعودة الامامة الكهنوتية والسلالية العنصرية تحت اي غطاء كان.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ان محاولات عصابات أحفاد الإمامة وبقايا مخلفات الكهنوت، إعادة اليمن إلى عصور العبودية والاستبداد والقهر والأغلال، ستبوء بالفشل حتما .. مؤكداً ان الشعب اليمني يقف خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل لمواصلة السير على خطى ابطال ثورة ٢٦ سبتمبر، لاستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وتوجه رئيس الوزراء بالتحية والعرفان لابطال الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني، وباسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذين يصنعون بدمائهم وارواحهم تباشير الخلاص من كابوس الانقلاب ومشروعه الإرهابي والعنصري.. مترحما على ارواح الشهداء الابرار، والدعوة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.. مثمنا التضحيات الجسيمة التي قدمها اولئك الرعيل الأول من الثوار والمناضلين والذين واجهوا الموت ليهبوا لنا الحياة.