رئيس مجلس الشورى يرفع برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رفع رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر.



جاء في البرقية: -

فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية المحترم

تحية تقدير واحترام وبعد:

بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسون لثورة السادس والعشرون من سبتمبر المجيدة، أبعث إليكم باسمي ونيابة عن زملائي هيئة رئاسة المجلس وأعضائه بالتهاني الحارة في ذكرى هذا اليوم المجيد، ذكرى انتصار الجمهورية، وسقوط الإمامة، حدث غير مجرى التاريخ في بلادنا، صنعته بطولات الثوار، وتضحياتهم، وشجاعتهم التي كسرت القيود، وحطمت الأغلال، ووضعت اليمن على طريق المستقبل.

فخامة الأخ الرئيس:

كان الانقلاب الحوثي وسيبقى جريمة شنعاء ارتكبها عنصريون سلاليون بحق الشعب اليمني، وحق الوطن، بسبب الانقلاب يُقتل الآلاف من أبناء اليمن، وبسببه يتعرض اليمن لدمار هائل، وبسببه تعيش المنطقة حالة من الاضطراب الأمني والسياسي لم تعرفها من قبل.

لقد عشتم أخي مرحلة الكفاح المسلح، وكنتم أحد رجالات اليمن الذين بادروا بعد التحرير بالبناء، وشاركتم في صناعة حاضره، وحافظتم على وحدته، واليوم تتعرض اليمن لمؤامرة إيرانية، بأدوات يمنية، تطاولت على شرعيتكم، شرعية اليمن المنتخبة، بقصد القضاء على الجمهورية، وعلى الوحدة، في مشهد دموي، نعيش أحداثه يومًا بعد يوم.

لقد وضعتكم الأقدار في واجهة كل هذه التطورات التي تعصف باليمن، ومنحكم الشعب اليمني ثقته، وليس أمامكم غير الانتصار للجمهورية، والوحدة في إطار مشروعكم الاتحادي، أننا ندرك حجم المؤامرة وأنكم تواجهون كل ذلك بصبر وحكمة، وثبات على المبادئ، وإيمان بالنصر، أننا في مجلس الشورى ندعم مواقفكم وتوجهاتكم، ونمضي خلفكم، في كل خطوة تتخذونها للتصدي للانقلاب والانتصار لليمن.

نؤكد أخي الرئيس، تأييدنا للتحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، وندرك أن الأشقاء العرب في دعمهم للشرعية إنما يؤدون واجبًا أخويًا وقوميًا إزاء اليمن، ويتحملون في سبيل ذلك الكثير من العناء، وأرجو أن تتكلل جهودكم أخي الرئيس، وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالتوفيق والنجاح والنصر.

كما ندعم جهود تحقيق السلام العادل والشامل التي يقودها المجتمع الدولي، المستندة إلى المرجعيات الثلاث، فقد حصدت الحرب الأرواح، وأتت على الأخضر واليابس، وسكن الألم كل بيت.

ندعم جهود المبعوث الدولي الجديد، والجهود الأمريكية، وجهود كل أصدقاء اليمن، وأننا نرى أن المجتمع الدولي معني بتحقيق السلام في اليمن دون المساس بنظامه الجمهوري ووحدته وسلامة أراضيه.

نكرر تهانينا لكم فخامة الأخ الرئيس بهذه المناسبة الجليلة، وعبركم للأبطال في خنادق الشرف، ضباط وجنود القوات المسلحة، والأشاوس من رجال القبائل الذين يساهمون بصبر وشجاعة في معركة الجمهورية والوحدة. الرحمة والمغفرة والجنة لشهدائنا، والشفاء العاجل لجرحانا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.