رئيسا جهازي الامن القومي والسياسي يرفعان برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة ثورة 26 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رفع رئيسا جهازي الامن القومي اللواء أحمد المصعبي والسياسي اللواء عبده الحذيفي، اليوم، برقية تهنئة للرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.



فيما يلي نص البرقية:

بإسمينا شخصياً ونيابة عن ضباط وصف وجنود جهازي الأمن القومي والسياسي، نهنئكم يافخامة الرئيس بهذه المناسبة ونرفع اليك أسمى التبريكات، وأصدق الولاء، بمناسبة الذكرى الــ (59) لثورة السادس والعشرين من سبتمبر العظيمة.

تأتي هذه المناسبة الوطنية العظيمة، والغالية على شعبنا العظيم، وأنتم بصمودكم العظيم، وثباتكم الراسخ كجبال شمسان وعيبان تخوضون، ومعكم قواتنا المسلحة والأمن معارك الشرف والبطولة، والعزة، والكرامة لاستعادة أمجاد اليمن، بكل عنفوان وشجاعة مقاومين للمشاريع الفارسية السلالية الكهنوتية البغيضة، مشاريع الذل والقهر والعبودية دون تردد أو كلل أو ملل، واضعين نصب أعينكم، أن السيادة والكرامة والعزة وإقامة الدولة الاتحادية مشروع مستقبل أبناء اليمن، ولا يمكن تحت أية ضغوطات مهما تعاظمت، وأية مؤامرات مهما تكاثرت، وأية تدخلات مهما كانت أنكم لن تحيدوا عن الطريق الذي رسمتموه لشعبنا اليمني،بعدم التفريط فيه لأنه مشروع وطن أمّنا اليمن.

إننا في هذا اليوم العظيم، ونحن نستعيد ماضي آبائنا واجدادنا، وعظمة تاريخنا على مدار التاريخ، وعظمة ما كانت عليه اليمن، واهلها من حضارة وتاريخ؛ نعاهدكم الله أن لا نحيد عن الطريق الذي رسمتموه لنا في مواجهة كل مشاريع إيران الفارسية السلالية، وغيرها من المشاريع التمزيقية التي تعيدنا الى أحضان الارتهان الى الخارج، أو تعيدنا الى التفريط بكيان اليمن الاتحادي (مشروعكم الوطني العظيم)، وسنؤدي واجباتنا المناطة بنا دون كلل، أو ملل حتى آخر يوم في حياتنا.

إننا في هذه المناسبة العظيمة، ومعنا كل جنود، وصف، وضباط جهازي الأمن القومي والسياسي نجدد الولاء المطلق لفخامتكم للسير بنا الى استعادة امجاد اليمانيين وحضارتهم، لتسمع أصواتنا الدنيا كلها أننا سنقاوم بكل ما أوتينا من قوة المشاريع الايرانية الفارسية حتى الموت، ولن تكون الجمهورية اليمنية الا عربية اسلامية، حتى تعلو رايات اليمن خفاقة بين الأمم، ويتحقق لشعبنا اليمني الصابر حريته واستقراره وأمنه تحت راية ابن اليمن البار، عز اليمن وفخرها فخامة الرئيس المشير الركن/ عبد ربه منصور هادي – حفظه الله ورعاه.