عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

شهدت مدينة سيئون، في قاعة الزين بمنطقة مريمة، حفل افتتاح مكتب كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب بحاضرة الوادي والصحراء (سيئون)، وذلك برعاية كريمة من اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.



تأتي مساعي الكتلة من أجل خدمة حضرموت والجنوب، وتوحيد الجهود والكلمة، وإعادة الأمور إلى نصابها تحت إطار كيان مجتمعي موحد، والحرص على تحقيق مطالب حضرموت قاطبة للسيطرة على الأرض والثروة وتحقيق حياة كريمة للشعب العظيم .

في الحفل ألقى رئيس الكتلة المقدم/ سالم بن مبارك بن سميدع كلمة قال فيها: "إن افتتاح مكتب الوادي كان بهدف إيجاد عمل تشاركي يأخذ بزمام المبادرة ويبني مداميك العمل نحو انتزاع حقوق ومطالب حضرموت المشروعة وهذه هي اللبنة الأولى للمكتب".

مؤكدا دفاع جميع المكونات المجتمعية عن هذه المحافظة؛ لأجل تنميتها واستقرارها، مشيرا إلى أن الكتلة تمضي قدما نحو تحقيق مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع.

مطالبا السلطة المحلية بحضرموت بتوفير الخدمات كافة من كهرباء وماء وتعليم وصحة ورواتب وأن تلتزم بها كسلطة أو تتنحى عن ذلك .

موضحا إلى أن المساعي الأولية لعمل الكتلة هي إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت وتسليم الوادي للنخبة .

وختم المقدم بن سميدع كلمته بالمباركة والتأييد لكل ما جاء في خطاب الرئيس القائد/ عيدروس بن قاسم الزبيدي الذي أعلن فيه حالة الطوارىء والنفير العام والتعبئة العامة في كامل أرض الجنوب لدحر تشكيلات وتحالفات الإخوان والحوثة والإرهاب .

ومن جانبه رحب مدير مكتب الكتلة بالوادي الشيخ/ حسن بن سعيد الجابري بالحاضرين الذين اكتضت بهم قاعة الزين، مؤكدا أن الكتلة ستقدم نموذجا رائدا في العمل لأجل حضرموت والجنوب، وستعمل على المشاركة المجتمعية مع جميع المكونات والفئات لتحقيق آمال وتطلعات وطموحات أبناء حضرموت والجنوب .

موضحا بأن الكتلة جزء لا يتجزأ من مكون حلف حضرموت ومؤتمرها الجامع، وهي تهدف إلى الوقوف مع خيارات الشعب الحضرمي والجنوبي في إقامة دولة فدرالية تحقق آمالهم .

هذا وقد تخلل الحفل قصائد شعرية قدمها الشاعر/ محمد بازقامه، والشاعر/ هشام الرباكي، حيث نالت استحسان وإعجاب الحاضرين الذين هتفوا بنصر القضية والدفاع عن الوطن .

الجدير ذكره أنه تم قص شريط افتتاح مكتب الكتلة الجديد بمدينة سيئون من قبل رئيس الكتلة المقدم/ سالم بن سميدع، ومدير مكتب الكتلة بالوادي الشيخ/ حسن الجابري بحضور أعضاء الهيئة الرئاسية والتنفيذية والإدارية للكتلة؛ إشارة إلى بدء العمل المؤسسي بالوادي والصحراء