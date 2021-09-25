عدن.. زيادة جديدة في أسعار الوقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

شكى سكان العاصمة عدن من إرتفاع جديد في أسعار المشتقات النفطية بالمحطات الأهلية بالمدينة.



وقال مواطنون إن محطات الوقود الخاصة بالعاصمة التي وفرت وقود تجاري فرضت زيادة جديدة في سعره المرتفع.

وأشاروا إلى الزيادة الجديدة بلغت 1000 ريال في سعر الـ 20 لتر ليصبح سعرها 16000 ألف ريال يمني فيما كانت بالسابق تباع ب15000 آلاف ريال ، بينما السعر الرسمي للـ20 لتر من البترول 12200 ريال، ولكنه غير متوفر إلا بالمحطات الحكومية التي تشهد طوابير طويلة وازدحام خانق.

وآثار ارتفاع أسعار الوقود المبالغ فيه غضب الأهالي في عدن واثقل كاهلهم في ظل إنقطاع المرتبات وانهيار العملة وسط سكوت وصمت مطبق وعجز وفشل إدارة شركة النفط بعدن التي تعد سبب رئيسي في هذا الإرتفاع ومنذ تعيينها وأسعار الوقود في تصاعد مستمر