لحج.. امرأة تنجو باعجوبة من محاولة انتحار شنقاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

حاولت امرأة عشرينية الانتحار عن طريق تعليق نفسها ”بحبل‟ داخل منزلها في منطقة الرهاو الربيعي المفلحي، وفقاً لما أفاد به بلاغاً عملياتي بأمن محافظة لحج.



وأوضح البلاغ العملياتي وفقا للمكتب الاعلامي جاء فيه.

من مديرية المفلحي يافع ، إلى م/ لحج بلاغ رقم 30 بمرجع 31 ظهراً أقدمت المدعوة ”ن، ع، ن” تبلغ من عمرها 20 عاماً متزوجة ربت منزل، بالـشروع بالانتحار بواسطة ”حبل” في داخل منزلها الكائن بقرية الرهاو الربيعي بـمديرية المفلحي لـحج.

ونُقلت الفتاة العشرينية على إثر ذلك إلى مستشفى الداهن لتلقي العلاج دون معرفة دوافع الانتحار، مرجحاً أن تكون خلافات أسرية وراء تلك المحاولة.

وبخصوص الإجراءات الأمنية ذكر البلاغ العملياتي أن فور تلقي إدارة البحث الجنائي بمديرية المفلحي يافع لـحج نزل فريق قانوني مكون من مدير البحث الجنائي ووكيل النيابة إلى مكان الواقعة لاتخاذ مايلزم من جمع استدلالات أولية بواقعة الشروع بالانتحار