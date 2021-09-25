نائب الرئيس يتابع الأوضاع في شبوه ويهنئ أبناء المحافظة بذكرى الثورة المجيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوه محمد صالح بن عديو، لمتابعة المستجدات الميدانية والاطلاع على الأوضاع المختلفة في المحافظة.



وهنّأ نائب الرئيس، محافظ شبوة، قيادة المحافظة وأبنائها الأحرار ومنتسبي الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية وكل المرابطين في مواقع الشرف والبطولة، بمناسبة حلول الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.

واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن سير العمل في مختلف المكاتب التنفيذية والأجهزة الحكومية، ومستجدات الأوضاع الميدانية والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش والمقاومة في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشاد نائب الرئيس بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية والملاحم البطولية الخالدة والتضحيات العظيمة التي يسجلها الأبطال للدفاع عن مبادئ وأهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدة ومكتسباتهما العظيمة.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم المحوري في معركة العروبة والإخاء ضد مشروع إيران التخريبي الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد نائب الرئيس بأن المليشيات الحوثية الإرهابية وبدعم إيراني تواصل استغلال اتفاق استوكهولم بشكل سلبي، بتصعيد اعتداءاتها والإيغال في الانتهاكات وتعميق معاناة أبناء الشعب اليمني وتدمير اقتصاده،

الأمر الذي يضع أمام الشرعية والتحالف عدة خيارات للنظر في جدوى اتفاقية استوكهولم من عدمه في ظل عدم احترام الحوثيين له ونكوصهم عنه، ووضع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، التي سلبتها المليشيات مهامها ووضعت موظفيها فيما يشبه قيد الإقامة الجبرية منذ فترة طويلة.

من جانبه، رفع محافظ محافظة شبوه، التهاني إلى القيادة السياسية وتهاني أبناء المحافظة وأبطالها في الجيش والأمن والمقاومة بمناسبة احتفالات شعبنا بذكرى الثورة اليمنية المباركة، مشيراً إلى المعنويات القتالية العالية للأبطال البواسل واصطفاف أبناء المحافظة، للدفاع عن أهداف الثورة المجيدة ودحر المليشيات الانقلابية وإفشال مخططاتها الإرهابية.