البكري وحيدان يطلعان على إستعدادات منتخب الناشئين بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

زار وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان اليوم، معسكر المنتخب الوطني للناشئين، المقام حاليًا في سيئون، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها في 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في المملكة العربية السعودية.



وأشاد الوزيران بالصورة المشرفة والمعبرة عن اللحمة الوطنية التي يرسمها الشباب في مشاركاتهم الداخلية والخارجية.

وأعرب الوزيران خلال لقائهما بسيئون مع بعثة منتخب الناشئين ـ المشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر ان تنطلق في الـ 14 من اكتوبر المقبل ـ عن أملهما في ان يحقق شباب الناشئين انتصارات مشرفة للجميع.

واشادا بالتماسك الذي يجسده الشباب في هذه اللوحة الوطنية التي تجسد الروح الوطنية الواحدة والتي سيكون لها الاثر في تحقيق تطلعات ابناء الوطن في الامن والاستقرار في عموم الوطن.

فيما عبر رئيس البعثة عبد الرحيم الخشعي ان الرياضة ستمثل اليمن في المحافل الداخلية والخارجية والروح الرياضية العالية لدى الشباب بشكل مشرف